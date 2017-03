Jonge kinderen trappen flamingo dood in Tsjechische zoo

Sven Van Malderen

Drie jonge kinderen hebben in een Tsjechische zoo een flamingo doodgeschopt. Net voordien hadden ze de vogels ook al bekogeld met hout en stenen.

De jongens -vijf, zes en acht jaar oud- sloegen toe in de dierentuin van Jihlava. Twee flamingo's kregen rake klappen, een ervan zou later aan haar verwondingen sterven. Het dier had in 2002 nog de overstroming in de zoo van Praag overleefd.



De daders vluchtten na hun schandalige aanval de bosjes in. Twee van hen konden na een klopjacht gevat worden. Volgens een woordvoerder van de dierentuin toonden ze absoluut geen spijt voor wat ze gedaan hadden.



De politie onderzoekt de zaak. Mogelijk zullen hun ouders moeten opdraaien voor hun verfoeilijke daad. "Gelukkig had een van hen een opvallend gele sweater aan", aldus dierkundige Jan Vašák. "De opgetrommelde agenten konden twee daders vatten, ze waren al een eind uit het park. De derde kon ontsnappen.



De gedode flamingo was naar schatting 2.000 euro waard. "We roepen bezoekers op om aandachtig te blijven en dit soort gevallen van mishandeling meteen te melden", aldus werknemer Richard Viduna.



De zoo in Jihlava staat bekend voor haar dierenverblijven zonder tralies. Katachtigen, apen en reptielen hebben er hun eigen fokprogramma.