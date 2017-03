Erdogan gaat door: "We kennen Nederland van slachting in Srebrenica"

SVM

14/03/17 - 13u36 Bron: Belga

© getty.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft in een toespraak in Ankara opnieuw ingehakt op Nederland naar aanleiding van de incidenten rond twee ministers, vorig weekend. Hij dreigde ook met nieuwe sancties, maar verduidelijkte opnieuw niet welke sancties hij wil treffen.

Lichtbewapende Nederlandse Blauwhelmen stonden machteloos toen de Bosnisch-Servische troepen van Ratko Mladic de moslim-enclave Srebrenica in volle Bosnische burgeroorlog op 11 juli 1995 onder de voet liepen. Mladic liet eerst nog snoep uitdelen aan kinderen, toen de cameraploegen vetrokken waren werden vrouwen en kinderen gescheiden van mannen. Bij moordpartijen door de Bosnische-Servische troepen zijn in de dagen erna naar schatting 8.000 moslimmannen -en jongens om het leven gekomen. © rv.

Om Nederland te treffen, verwees hij ook naar het bloedbad in Srebrenica. "Turkije kent de Nederlanders van de slachting in Srebrenica", klonk het. Volgens de Turkse president waren het de Nederlanders die met "hun verdorven karakter 8.000 Bosnische moslims afmaakten". De daden van Nederland kunnen niet worden afgedaan met een excuus, aldus Erdogan. Hij zal het land verantwoordelijk houden voor wat er is gebeurd. Ook Duitsland kreeg in een toespraak van het staatshoofd weer de wind van voren. "De steunbetuiging van de Duitse bondskanselier Angela Merkel aan Nederland laat zien dat zij niet anders is dan Nederland", klonk het. "Zij valt Turkije aan zoals de Nederlandse politie honden en paarden gebruikten tegen Turkse demonstranten." Volgens Erdogan zijn sommige Europese landen "gegijzeld door racistische en fascistische partijen".

"Walgelijke geschiedvervalsing"

De Nederlandse premier Mark Rutte noemt de opmerking van Erdogan "walgelijke geschiedvervalsing". "Zijn toon wordt steeds hysterischer", klinkt het. "Hij blijft het verder oppompen. Het is van een niveau en stijlloosheid, ongelooflijk. We gaan ons niet tot dit niveau verlagen. Dit is echt onacceptabel en buitengewoon ergerlijk."



"Erdogan blijft zichzelf overschreeuwen, niet alleen tegen Nederland maar ook tegen Duitsland. Toch moeten er op een bepaald moment gesprekken gaan plaatsvinden."



De samenwerking met de Turken gaat tot nu toe wel gewoon door. Ook de vluchtelingendeal met de Turken blijft overeind. "Het is ook in het belang van Turkije dat we blijven samenwerken", benadrukte de premier.