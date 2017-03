Amerikaans leger gaat gewapende drones inzetten in Zuid-Korea

Door: redactie

13/03/17 - 23u54 Bron: Belga

Archieffoto. © afp.

Het Amerikaanse leger gaat gewapende drones van het type 'Gray Eagle MQ-1c' inzetten in Zuid-Korea. Dat heeft het Pentagon maandag aangekondigd. De beslissing komt er te midden van de groeiende ongerustheid over het Noord-Koreaanse kernprogramma.

Volgens het Pentagon kaderen de drones in het kader van het Amerikaanse plan om wereldwijd meer gebruik te maken van drones. "Dit is niet uniek voor Korea", verklaarde Jeff Davis, de woordvoerder van het ministerie van Defensie. Hij voegde eraan toe dat alle eenheden van het Amerikaanse leger op termijn moeten uitgerust zijn met "minstens één drone-eenheid".



Zo'n eenheid bestaat uit 128 mensen, onder wie een aantal piloten op afstand. Om hoeveel mensen dat gaat, wil het Pentagon niet kwijt.



Noord-Koreaans kernprogramma

Het kernprogramma van Noord-Korea verontrust Washington meer en meer. Vorig jaar voerde Pyongyang twee raketproeven uit, een duidelijke schending van de VN-resoluties over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De VN Veiligheidsraad heeft die testen vorige week nog unaniem veroordeeld.



In Zuid-Korea, een bondgenoot van de VS, zijn zowat 28.000 Amerikaanse soldaten gestationeerd.