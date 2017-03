Nigerese oppositieleider krijgt een jaar cel voor babyhandel

Door: redactie

13/03/17 - 23u35 Bron: Belga

Hama Amadou in november van vorig jaar. © afp.

Hama Amadou, een prominente oppositieleider in Niger, is gisteren door het hof van beroep in Niamey tot een effectieve celstraf van een jaar veroordeeld voor zijn rol in een zaak van internationale babyhandel. De zaak beheerst het politieke milieu in Niger al twee jaar lang.