Langverwachte ontmoeting tussen Merkel en Trump uitgesteld door stormweer

Bewerkt door: ADN

13/03/17 - 20u48 Bron: Belga

Reeds opgestapte journalisten stappen het vliegtuig dat bondskanselier Angela Merkel en haar delegatie naar Washington DC zou brengen weer uit. © ap.

Het bezoek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel aan de Amerikaanse president Donald Trump, dat morgen moest doorgaan, wordt uitgesteld naar vrijdag. Dat meldt het Witte Huis. De voorspelde sneeuwstorm in het oosten van de VS strooit roet in het eten.