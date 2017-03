Erdogan vindt dat Merkel "terroristen steunt"

Bewerkt door: FT

13/03/17 - 20u38 Bron: Belga

Merkel en Erdogan in mei vorig jaar, op een humanitaire top van de Verenigde Naties in Istanbul. © epa.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft nog maar eens uitgehaald naar een Europese leider. Deze keer was de Duitse bondskanselier de gebeten hond. Angela Merkel "verleent steun aan terroristen", vindt Erdogan.

"Geachte Merkel, u steunt terroristen", sprak Erdogan in een live-interview met televisiezender de Turkse televisiezender 'A Haber'. Ook beschuldigde hij de Duitse "staatstelevisie" ervan "terreurorganisaties" te steunen en propaganda te voeren tegen het presidentiële systeem dat Erdogan wil invoeren in zijn land.



Specifiek werd de Turkse leider niet, maar hij maakte verwijzingen naar de Koeridische PKK-beweging, die door de Europese Unie als terroristisch wordt beschouwd, maar wel aandacht krijgt in Duitse media.