Polen identificeert 98-jarige als SS-commandant: "Leeftijd geen obstakel om hem voor rechter te brengen"

Bewerkt door: ADN

13/03/17 - 18u16 Bron: Belga

Michael Karkoc in 1990. © ap.

WO2 Poolse speurders hebben een 98-jarige Amerikaan geïdentificeerd als de man die tijdens de Tweede Wereldoorlog het bevel heeft gegeven voor de moord op zeker 44 joden in twee Poolse dorpen. Dat heeft een woordvoerder van het Poolse openbaar ministerie gezegd. De hoogbejaarde Amerikaan zou aan het hoofd hebben gestaan van een afdeling van de SS. Het openbaar ministerie vraagt een arrestatiebevel voor de man.

De 98-jarige Michael Karkoc woonde al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in de Amerikaanse staat Minnesota. Dat hij tijdens de oorlog een nazi-commandant was, kwam nog maar onlangs aan het licht, na jarenlang onderzoek door de Poolse autoriteiten. Volgens het openbaar ministerie kunnen ze nu "met 100 procent zekerheid" bevestigen dat de man een leidinggevende functie had binnen het Oekraïense zelfverdedigingslegioen, een afdeling van de SS die beticht wordt van oorlogsmisdaden in Polen.

Levenslang

Het openbaar ministerie vraagt een regionale rechtbank in het Poolse Lublin nu om een arrestatiebevel voor Karkoc uit te vaardigen, en om zijn uitlevering te vragen. Volgens woordvoerder Robert Janicki is de leeftijd van de man "geen obstakel" om hem alsnog voor de rechtbank te brengen. De man riskeert een levenslange celstraf.



Karkoc werd eerder ook al in Duitsland onder de loep genomen voor vermeende nazi-misdaden. Het onderzoek werd daar echter gestaakt, nadat de speurders medische documenten gekregen hadden van het geriatrisch ziekenhuis waar de man verblijft, waaruit moest blijken dat Karkoc niet meer in staat is om een proces bij te wonen.