Koppel maakt ouders en vrienden wijs dat ze 230 miljoen geërfd hebben, de gevolgen zijn enorm

230 miljoen euro: dat indrukwekkende bedrag hadden Stevie-Nia Coombs en haar echtgenoot Ashley zogezegd geërfd van haar overleden grootvader. Ze beloofden familieleden en vrienden stuk voor stuk een riant deel van de koek, met als gevolg dat ze hun werk opgaven en zich zelfs in de schulden stortten. In werkelijkheid bleek hun mooi verhaaltje helaas één grote leugen. De politie staat echter machteloos omdat het koppel er zelf geen financieel voordeel uit haalde.

Amy Salter is een van de slachtoffers die er met open ogen intuinde. De moeder van vijf kinderen liet zich overhalen om haar job op te geven en voor het 'steenrijke' koppel te gaan werken. Dat het ondertekende contract gebakken lucht was, zou ze pas enkele maanden later ontdekken. Intussen had het hele 'grapje' haar wel al meer dan 17.000 euro gekost. "We snappen niet waarom ze dit gedaan hebben", klinkt het uit haar mond.



Zelfs de ouders van Ashley trapten in de val. Nu ze allebei hun job opgezegd hebben, zitten ze met een schuld van 34.000 euro opgezadeld én dreigen ze hun huis te verliezen. "Iedereen zegt ons nu dat we te hard van stapel gelopen zijn, maar zij heeft het verhaal heel geloofwaardig gebracht", aldus moeder Marion. Michele Stephens kreeg van Stevie-Nia dan weer te horen dat de kosten van haar vruchtbaarheidsbehandeling -28.500 euro- wel geregeld zouden worden. "Ze is een smeerlap. Ik haat dat woord, maar ik kan haar niet anders omschrijven."



Snel verloofd

Stevie-Nia en Ashley hadden elkaar in 2011 leren kennen in een pizzeria en waren binnen de maand al verloofd. Het huwelijk zou de volgende zomer plaatsvinden, maar werd nog vervroegd omdat haar terminale grootvader haar anders niet meer naar het altaar zou kunnen begeleiden. Alweer een leugen, zo zou later blijken. "Die man is niet naar hun trouwfeest geweest, hij heeft zelfs niet eens kanker", vertelt een vroegere vriend.



Opvallend: Ashley werkte net als zijn ouders voor het DVLA (het Engelse agentschap voor rijbewijzen en kentekenbewijzen; nvdr) in Swansea. Amy was een collega van hen, het duurde niet lang vooraleer ook Stevie-Nea hen daar zou vervoegen.



Kopie van wilsbeschikking

Ruim een jaar later kwam die laatste met het verhaal op de proppen dat ze 230 miljoen euro zou erven van haar overleden grootvader. Ze toonde hen zelfs een kopie van wat zijn laatste wilsbeschikking leek te zijn.



Amy en haar echtgenoot James kregen te horen dat ze gratis en voor niets een nieuw huis zouden krijgen. En hun job, die hoefde ook niet meer. Vanaf nu zouden ze voor Goodihoo kunnen werken, een nieuw bedrijf dat Stevie-Nia zou oprichten om evenementen van beroemdheden te organiseren. "Ze hadden champagne mee om het goede nieuws te vieren, wij konden ons geluk niet op", aldus Amy. "Ze zeiden dat we onze ontslagbrief mochten indienen en een nieuw huis konden gaan zoeken. Ons bod voor een woonst was net aanvaard, dit kon niet meer stuk."



"Meer dan een jaar aangesleept"

Eén probleem echter: Goodihoo bleek geen kantoorruimte te hebben en bestond blijkbaar enkel op sociale media. Op een loon bleef het vergeefs wachten. "Die bizarre leugen heeft meer dan een jaar aangesleept", aldus Amy. "Ik ben op die manier 12.500 euro kwijtgespeeld en moest ook nog eens 4.500 euro van familie lenen. Een parkeerboete van 35 euro ging ik betalen als ik eindelijk geld op mijn rekening had. Uiteindelijk is die opgelopen tot bijna 700 euro, degoutant gewoon."



Michele raakte bevriend met de Coombs via de lokale cricketclub. Toen ze aan Stevie-Nia opbiechtte dat ze niet zwanger kon raken, beweerde zij in dezelfde situatie te zitten. "We waren al enkele jaren bevriend toen ze over dat geld van haar opa begon. Ze zei dat ze mijn IVF-behandeling zou betalen en kwam met een cheque van 28.500 euro op de proppen. Alleen werd die nooit ondertekend. Ik moest haar maar laten weten wanneer ik een afspraak had."



"Enorm gekwetst"

Ook zij liet zich overtuigen om haar job op te geven en aan een nieuwe uitdaging te beginnen. "We zochten mooie feestzalen uit en deelden kaartjes uit, maar mijn loon is geen enkele keer gestort geweest. Er was altijd een probleem met de bank en dat sleepte zo maanden aan. Tot mijn man me in juli vorig jaar duidelijk maakte dat het zo niet meer verder kon, ik moest opnieuw gaan werken. We waren duizenden euro's kwijtgespeeld. Ik voel me enorm gekwetst. Ze zei tegen mij dat ze al verschillende keren een kind verloren had, maar nu blijkt dat ze nog nooit zwanger geweest is."