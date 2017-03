Laatste rebellen verlaten Syrische stad Homs

Door: redactie

13/03/17 - 16u44 Bron: Belga

© reuters.

De rebellen in de Syrische stad Homs hebben toegestemd om ook de laatste woonwijken die ze nog in handen hebben, te verlaten. Het akkoord, dat door Moskou werd onderhandeld, bepaalt dat de rebellen het district Al-Waer vanaf zaterdag verlaten. Dat meldt het Syrische persagentschap Sana, en wordt ook bevestigd door een woordvoerder van Al-Waer.

De Syrische regering krijgt Homs zo weer helemaal in handen. De centraal gelegen stad werd de voorbije weken constant onder vuur genomen door het Syrische leger en de luchtmacht, ondanks de wapenstilstand, die sinds eind december van kracht is.



Volgens de Verenigde Naties zijn ongeveer 50.000 burgers al maandenlang ingesloten in Al-Waer. De wegen naar het district zijn geblokkeerd, waardoor het voor hulporganisaties erg moeilijk is om water, voedsel en medische hulp te voorzien.