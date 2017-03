De balans van zes jaar oorlog in Syrië: 465.000 doden en vermisten

Bewerkt door: FT

13/03/17 - 16u41 Bron: Belga

Een jonge Syriër draagt een meisje weg na een luchtaanval in Douma, in de buitenwijken van de Syrische hoofdstad Damascus. Dertien mensen kwamen er eind februari nog om het leven. © afp.

oorlog syrië 465.000. Zoveel mensen zijn in zes jaar Syrische burgeroorlog gedood of vermist geraakt. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten op basis van eigen tellingen.

De oorlog begon zes jaar geleden, op 15 maart, met protesten tegen de regering van de Syrische president Bashar al-Assad. Al snel gingen steeds meer partijen, internationaal en regionaal, zich met het conflict bemoeien. Islamitische Staat veroverde grote delen van het land. De oorlog bracht de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog op gang.



Het Observatorium - gevestigd in Groot-Brittannië - gebruikt in heel Syrië een netwerk van contacten om de tellingen bij te houden en registreerde sinds het begin van de oorlog meer dan 321.000 doden en meer dan 145.000 vermisten. Onder de doden zijn meer dan 96.000 burgers.



Volgens het Observatorium hebben regeringstroepen en hun bondgenoten meer dan 83.500 burgers gedood van wie ruim 27.500 tijdens luchtaanvallen. Ook zouden zij 14.600 burgers hebben doodgemarteld in de gevangenis. Ongeveer 7.000 burgers zijn door kogels van rebellen om het leven gekomen. Islamitische Staat doodde ruim 3.700 burgers. Nog eens 920 burgers verloren het leven tijdens door de VS geleide luchtaanvallen. Turkije, dat de rebellen steunt, heeft meer dan vijfhonderd burgerslachtoffers op zijn geweten.



De Syrische overheid en Rusland ontkennen dat zij burgerdoelen aanvallen, martelen of buitengerechtelijke executies uitvoeren. De door de VS geleide coalitie zegt dat het probeert burgerslachtoffers te voorkomen, en als het toch gebeurt, altijd een onderzoek instelt.