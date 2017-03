Rutte en Wilders gaan vanavond confrontatie aan in tv-debat

Door: redactie

Twee dagen voor de Nederlandse verkiezingen gaan de liberale premier Mark Rutte (VVD) en zijn extreemrechtse uitdager Geert Wilders (PVV) eindelijk rechtstreeks in debat met elkaar. De twee kandidaten gaan om 18.15 uur één op één de strijd aan in de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het debat is live te volgen via het actualiteitenmagazine EénVandaag, op NPO1.

Het is de eerste en meteen ook de laatste keer dat de twee belangrijkste deelnemers aan de Tweede Kamerverkiezing de degens kruisen. Wilders heeft alle andere uitnodigingen voor een verkiezingsdebat naast zich neergelegd.



De confrontatie van vanavond was aangekondigd als een debat over de thema's zorg, economie en immigratie & identiteit. Maar vermoedelijk zal het debat (deels) overschaduwd worden door de recente diplomatieke rel met Turkije.



"Daadkracht"

Voorlopig is het nog niet duidelijk in welke mate de gebeurtenissen van het voorbije weekend een invloed zullen hebben op de verkiezingsuitslag. De talloze Nederlandse peilingen hebben nog geen rekening kunnen houden met de Turkije-rel.



De meeste Nederlandse analisten stellen wel dat Rutte "daadkracht" heeft getoond door de minister van Familiezaken Fatma Kaya terug te sturen. Daarnaast had hij ook de landingsrechten van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu ingetrokken. Volgens de Britse krant 'The Times' heeft Rutte met zijn harde optreden Wilders' campagne ongewild wel geloofwaardigheid bezorgd.



"Duidelijkheid gewenst"

Het debat geeft Wilders in elk geval de gelegenheid om zijn standpunten uitgebreid uit de doeken te doen. Heel wat potentiële PVV-stemmers hebben namelijk aangegeven dat ze duidelijkheid willen over de manier waarop Wilders zijn plannen in de praktijk wil brengen.



In de peilingen heeft de VVD van Mark Rutte een beperkte voorsprong op Wilders' PVV. Maar de kans dat PVV deel zal uitmaken van de volgende regering lijkt eerder klein: heel wat Nederlandse partijen hebben al aangegeven dat ze het niet zien zitten om samen met de extreemrechtse populist te regeren.