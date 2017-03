Tweede verdachte terreurdreiging Essen vrijgelaten

Door: redactie

13/03/17 - 11u45 Bron: ANP

Limbecker Platz, het winkelcentrum in de Duitse stad Essen dat zaterdag werd gesloten wegens een terreurdreiging. © afp.

Limbecker Platz, het winkelcentrum in de Duitse stad Essen dat zaterdag werd gesloten in verband met een terreurdreiging, gaat vandaag weer open. De politie heeft inmiddels een tweede verdachte laten gaan, een andere mocht zaterdag al het politiebureau verlaten.

De politie liet het complex zaterdag uit voorzorg sluiten na concrete aanwijzingen voor een ophanden zijnde aanslag. Volgens Duitse veiligheidsdiensten kwam de dreiging uit islamitische hoek. De politie onderzocht het complex maar trof niets aan. Het winkelcentrum is een van de grootste van het land.



In Oberhausen arresteerde de politie twee mannen. Een werd zaterdag al vrijgelaten. De ander mocht na ondervraging vandaag gaan. De politie gaf geen verdere details "maar het onderzoek gaat door".



De beide mannen zouden niet direct verdachten zijn, maar zouden wel contact hebben gehad met het vermoedelijke brein achter de dreiging. De twee zouden lid zijn van een salafistische groep in Oberhausen en worden al langer door de autoriteiten in de gaten gehouden.