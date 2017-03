Peutertje komt om in brand veroorzaakt door opladende hoverboard

© Facebook.

De kleine Ashanti Hughes (amper 3) is dit weekend om het leven gekomen na een huisbrand in het Amerikaanse Pennsylvania. Volgens de brandweer vatte het huis vrijdagnacht vuur door een hoverboard dat aan het opladen was. De dood van het meisje zou het eerste overlijden in de VS zijn dat gelinkt wordt aan het in het verleden al vaker opgedoken batterijprobleem.

Of de brand waarin Ashanti stierf te wijten is aan het hoverboard dat aan het opladen was, moet nog officieel bevestigd worden. Maar de eerste bevindingen wijzen alvast in die richting. Het peutermeisje uit Harrisburg liep vreselijke brandwonden op over 95 procent van haar lichaam. Ze overleed aan de complicaties daarvan. Twee andere meisjes liggen nog in kritieke toestand in een brandwondencentrum. Een tienerjongen en twee volwassenen waren ook in het huis en raakten lichtgewond. Brandweerman Dennis DeVoe verloor eveneens het leven toen hij op weg was om de vlammen van het huis in Harrisburg te bestrijden. Hij werd aangereden door een - vermoedelijk - dronken chauffeur in een gestolen auto.



Al sinds 2015 worden er branden gerapporteerd die te maken zouden hebben met de batterij van bepaalde hoverboards. Vorig jaar werden in de VS 500.000 hoverboards van tien modellen van Chinese makelij teruggeroepen wegens het ontploffings- en brandgevaar van de onbetrouwbare batterijen. Verscheiden luchtvaartmaatschappijen en universiteiten verboden dit soort moderne transportmiddelen al snel na de intrede ervan op de markt om diezelfde reden. Er werden bovendien al een boel processen aangespannen tegen fabrikanten door slachtoffers van zware huisbranden waarvan de oorzaak een ontvlamde hoverboard was.



Een hoverboard is een soort van skatebord op twee wielen dat elektrisch aangedreven wordt en geen stuur heeft. Sturen doe je door de balans op het toesel aan te passen. Omdat het transportmiddel mensen vervoert, moeten de lithium-ionbatterijen voldoende krachtig zijn, wat ze qua brandgevaar duidelijk erg kwetsbaar maakt. Als er een defect optreedt, is het risico op catastrofes meteen veel groter.