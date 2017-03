"Niet vandaag, kl**tzak!": jogster weet verkrachter van zich af te vechten

© Facebook.

Kelly Herron uit Seattle maakte vorige week de nachtmerrie van elke vrouwelijke jogster mee. Ze was alleen op pad en werd in het toilet van het plaatselijke park aangevallen en aangerand door een man. Maar het verhaal kent een goede afloop, want Kelly beet op grandioze wijze van zich af.

Gary Steiner © Clark County Sheriff¿s Office.

Kelly Herron is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. De 36-jarige dame, die traint voor een marathon, is vaak alleen op pad tijdens haar looptrainingen. Op Instagram vertelt ze dat vorige week zondag haar ergste nachtmerrie waarheid werd. "Na zo'n zes kilometer stopte ik om naar het openbare toilet te gaan, waar ik werd aangevallen door een man die zich in een van de hokjes verstopt had."



Gary Steiner, een 40-jarige man die al enkele zedenfeiten op zijn strafblad heeft staan, besloop haar terwijl ze haar handen stond te wassen. "Hij sloeg me vanachter op mijn benen en knieholtes zodat ik meteen op de grond viel. Daarna was het een gevecht op de grond." De man probeerde haar te overmeesteren door haar meermaals in het gezicht te slaan en wilde haar verkrachten, maar had duidelijk niet verwacht dat Kelly drie weken daarvoor enkele zelfverdedigingslessen had genomen. "Ik riep 'Niet vandaag, kl**tzak' en vocht voor mijn leven. Ik krabde zijn gezicht, sloeg terug en probeerde uit zijn greep te ontsnappen. Ik heb nooit opgegeven."



Uiteindelijk kreeg ze de bovenhand en kon ze hem in het openbare toilet opsluiten. Intussen had een voorbijganger haar horen roepen en het noodnummer gebeld. Even later kon Steiner ingerekend worden. Hij wordt aangeklaagd voor poging tot verkrachting en geweld met seksuele motieven. Kelly zelf kwam ervan af met enkele blauwe plekken en een genaaide wenkbrauw. "Mijn gezicht heeft draadjes en mijn lichaam is toegetakeld, maar mijn geest is intact", klinkt het trots op Instagram. Ze wil een voorbeeld zijn voor andere vrouwen. "We hoeven niet zomaar te ondergaan, en we hoeven er al helemaal niet stil bij te zijn."