Al 38 doden nadat bus inreed op menigte in Haïti

13/03/17

Vier mensen die gewond raakten toen een autobus gisteren per ongeluk inreed op een menigte in de Haïtiaanse stad Gonaïves, zijn vannacht overleden in het ziekenhuis. Dat brengt het aantal doden op 38.

De feiten deden zich voor in de nacht van zaterdag op zondag, om iets voor vier uur. "De bus reed eerst twee voetgangers aan, waarbij één dode en één gewonde vielen", legde Marie-Alta Jean Baptiste uit, de directrice van de Haïtiaanse civiele bescherming. "Hij is dan weggevlucht en kreeg drie raragroepen (marcherende muzikanten) voor zich. Hij reed op hen in."



De buschauffeur vluchtte te voet weg voor de politie ter plaatse kwam, en kon nog niet geïdentificeerd worden. In Haïti gebeurt het vaak dat bestuurders die betrokken zijn bij een ongeval wegvluchten, omdat ze bang zijn gelyncht te worden door omstaanders.



Woedende menigte

Na het ongeval moest de politie zich haasten om de woedende mensen in bedwang te houden. "De mensen die geen slachtoffer waren van het ongeval probeerden de bus in brand te steken met de passagiers er nog in", zei Faustin Joseph, coördinator van de civiele bescherming. De inzittenden konden in veiligheid gebracht worden.



"Nadat hij de eerste personen had geraakt, was de chauffeur bang om gedood te worden en versnelde hij. Hij doofde zelfs zijn lichten om niet achtervolgd te worden", zei een anonieme politieman.



De man werkt voor Blue Sky, een bedrijf dat trajecten tussen de belangrijkste steden van het noorden van Haïti en de hoofdstad aanbiedt.