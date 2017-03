Zuid-Koreanen willen liefst Moon als nieuwe president

Door: redactie

De Zuid-Koreanen zouden het liefst Moon Jae In, het voormalige hoofd van de Zuid-Koreaanse Democratische partij, als nieuwe president zien. Dat blijkt uit een peiling waarvan de resultaten zondag bekendgemaakt werden door lokale media.

Moon, die het bij de presidentsverkiezingen van 2012 opnam tegen de afgezette presidente Park Geun Hye, haalt in de peiling een score van 29,9 procent. Dat is evenveel als bij een peiling in februari, zegt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap. Ahn Hee Jung de gouverneur van Zuid-Chungcheong, haalt 17 procent, en waarnemend president en huidig premier Hwang Kyo Ahn 9,1 procent.



Moon haalde in alle regio's de beste score, behalve in Gangwon-do en Jeju-do. In de peiling werden 2.046 mensen bevraagd.



Waarschijnlijk organiseert Zuid-Korea begin mei presidentsverkiezingen, om een vervanger voor Park te zoeken. Het Grondwettelijk Hof van Zuid-Korea bevestigde vrijdag dat de 65-jarige presidente voorgoed moet aftreden.



Eerste vrouwelijke presidente

Ze was de eerste vrouwelijke presidente van Zuid-Korea, en werd in december afgezet door het parlement. Ze werd ervan beschuldigd samen met haar goede vriendin Choi Soon geld te hebben afgeperst van Zuid-Koreaanse bedrijven. Ook zou ze haar boezemvriendin hebben toegestaan zich met staatszaken te bemoeien.