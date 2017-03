Door: redactie

Het dodental in Haïti is opgelopen naar 38 nadat een bus per ongeluk was ingereden op een menigte in de stad Gonaïves. Vier mensen die daarbij gewond raakten, zijn afgelopen nacht overleden in het ziekenhuis.