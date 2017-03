Ongezien geweld tegen kinderen in Syrië

Door: redactie

13/03/17 - 02u15 Bron: Belga

Twee Syrische kinderen voor het puin van een verwoest huis in al-Bab in Noord-Syrië. © afp.

Het geweld waar kinderen in Syrië onder te lijden hebben, heeft vorig jaar een triest hoogtepunt bereikt: nooit kwamen meer kinderen om het leven, raakten er meer kinderen verminkt of werden ze gerekruteerd dan in 2016. Dat blijkt uit een rapport van VN-kinderrechtenorganisatie Unicef.

Een escalatie van het geweld in Syrië heeft gezorgd voor een sterke stijging van het aantal gewelddaden tegen kinderen. Minstens 652 werden gedood: een stijging met 20 procent, waarvan 255 in of nabij een school.

Meer dan 850 kinderen werden gerekruteerd om te vechten in het Syrisch conflict, meer dan dubbel zoveel als in 2015. Kinderen worden geronseld om aan het front te vechten, of zelfs als beulen, zelfmoordenaars of gevangenisbewakers.



Lijden

De "omvang van het lijden is ongezien", aldus Geert Cappelaere, regionaal directeur Midden-Oosten en Noord-Afrika voor Unicef. "Miljoenen kinderen in Syrië liggen dagelijks onder vuur. Hun levens worden overhoop gegooid."



Doordat delen van het land moeilijk toegankelijk zijn, is de ware omvang van het conflict voor de kinderen in Syrië onduidelijk. Humanitaire bijstand wordt er onmogelijk gemaakt. Kinderen sterven aan ziektes die in normale omstandigheden kunnen worden voorkomen, bij gebrek aan geneeskundige zorg, levensnoodzakelijke bevoorradingen en andere basisvoorzieningen. In Syrië leven 2,8 miljoen kinderen in deze moeilijk te bereiken gebieden, 280.000 kinderen leven onder dagelijkse belegering, afgesloten van elke vorm van humanitaire hulp.



Humanitaire hulp

Na zes jaar van oorlog zijn nu bijna 6 miljoen kinderen afhankelijk van humanitaire hulp, twaalf keer zoveel als in 2012. Miljoenen kinderen zijn ontheemd: 2,3 miljoen kinderen leven als vluchtelingen in Turkije, Libanon, Jordanië, Egypte en Irak.



Door de oorlog nemen gezinnen in Syrië extreme maatregelen om te overleven: kinderen worden uitgehuwelijkt of aan het werk gezet. In meer dan twee derde van de gezinnen werken kinderen om hun familie te ondersteunen, soms in extreem zware omstandigheden.



Politieke oplossing

Unicef roept alle partijen in het conflict en de internationale gemeenschap op tot een politieke oplossing voor het conflict in Syrië, het stopzetten van het geweld tegen kinderen en tot humanitaire bijstand voor alle kinderen waar ook in Syrië.