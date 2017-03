België ook klaar om Turks bezoek te verbieden

PHILIPPE GHYSENS

Er komen de komende weken nog meer Turkse ministers naar Europa om campagne te voeren. Als ze ook in België zulke meetings willen houden, dan "staat ons land paraat" om in te grijpen.



Nederland verbood dit weekend al een bijeenkomst over het veelbesproken referendum op 16 april, dat Erdogan meer macht moet geven. Het vliegtuig van één Turkse minister mocht niet landen, een tweede minister werd het land uitgezet. Daarop gingen honderden Erdogan-aanhangers in de clinch met de politie in Rotterdam. De Turkse president laat weten dat Nederland een prijs zal betalen voor zijn brutaliteit.



Grote verkiezingsrally

De Unie van Europese Democratische Turken (UETD) wil eind maart ook een grote verkiezingsrally houden in België. Maar zelfs voordat Erdogan of een hooggeplaatste minister voet aan grond zet in ons land, zorgt de kwestie al voor onrust. De Gentse burgemeester Termont riep minister Jambon op om instructies naar de gemeentebesturen te sturen over hoe ze moeten omgaan met zulke meetings. Jambon wil dat niet doen, maar zegt dat de overheid paraat staat om de burgemeesters bij te staan. De voorbije dagen zijn er contacten geweest tussen het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken en verschillende lokale overheden. "We zullen ingrijpen als dat nodig en wenselijk is, en steeds geval per geval", aldus Jambon. Hij benadrukt dat de situatie op de voet wordt gevolgd.



N-VA-Kamerlid Peter De Roover roept zaaluitbaters intussen op om "geen ruimte te bieden aan propaganda". Zijn partij werkt aan een "fijnmazig" wetsvoorstel, om bijvoorbeeld campagnemeetings te verbieden. "Want dat komt neer op inmenging."



