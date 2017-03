Laatste demonstranten in Amsterdam zijn naar huis

Door: redactie

13/03/17 - 01u10 Bron: ANP

© anp.

Plein 40-45 in Amsterdam, waar de politie gisterenavond moest optreden omdat een demonstratie van Turkse Nederlanders escaleerde, is nagenoeg leeg. De 250 demonstranten zijn rond 23.30 uur met waterkanonnen weggejaagd. "Het is weer rustig. Het Plein is bijna leeg, de demonstranten zijn naar huis", aldus de gemeente.