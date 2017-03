Politie moet ook ingrijpen bij Turkse demonstratie Amsterdam

Door: redactie

De politie in Amsterdam heeft vanavond in Amsterdam alsnog opgetreden tegen een groep van ongeveer 250 Turkse Nederlanders die demonstreerden in de stad. De mobiele eenheid wordt op Plein 40-45 ingezet en de demonstranten worden met waterkanonnen weggejaagd.