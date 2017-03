Franse sterrenchef Michel Del Burgo (55) overleden

Door: redactie

12/03/17 Bron: Belga

De Franse chef Michel Del Burgo, meermaals met sterren bekroond in Frankrijk en in het buitenland, is zaterdagnacht in Parijs op de leeftijd van 55 jaar overleden, zo is van zijn familie vernomen. Hij stierf in het ziekenhuis aan "een slepende ziekte", zeiden zijn kinderen.