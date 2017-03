Duitse binnenlandminister tegen Turkse kiescampagne in Duitsland

Door: redactie

12/03/17 - 22u08 Bron: Belga

© getty.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière (CDU), heeft zich duidelijk tegen Turkse verkiezingsmeetings in Duitsland uitgesproken. "Ik wil dat niet. Een Turkse kiescampagne heeft hier niets te zoeken in Duitsland", zei de Maizière (CDU) op de zender ARD.

Zelfs in Turkije bestaat de regel dat voor verkiezingen campagne voeren in het buitenland niet toegestaan is. Wel moet een inreisverbod zorgvuldig afgewogen worden, aldus de minister. Maar er zijn volgens hem grenzen, duidelijke grenzen, bijvoorbeeld in het strafwetboek. "Wie de bondsrepubliek Duitsland of haar staatsrechtelijke orde beschimpt en kwaadwillig minacht, is strafbaar.".