Papa schrijft open brief nadat dochter restaurant op stelten zet : "Sorry, dit is opvoeding"

© Facebook.

"Luidruchtige kinderen op restaurants terwijl jij rustig wil dineren zijn irritant. Maar voor je kwaad wordt, besef dan dit geen voorbeeld is van een slechte opvoeding. Veroordeel ouders die hard werken om de situatie recht te trekken niet." Deze woorden van een Amerikaanse vader van een pittige kleuter gaan viraal.

Op 4 maart schreef de Amerikaanse Clint Edwards een blogpost - die al meer dan 100.000 keer gedeeld werd - over de obstakels die vaders en moeders tijdens de opvoeding vaak tegenkomen. Het gezin van Clint trok voor wat qualitytime naar een restaurant waar zijn tweejarige dochter een driftbui kreeg. De auteur van de blog 'No idea what I'm doing' schreef op Facebook dat hij begrijpt dat het storend kan zijn wanneer kinderen beginnen te schreeuwen in het openbaar. "Maar voor je hierover oordeelt, besef dan dat dit geen voorbeeld van een slechte opvoeding is. Dit is wel het resultaat van een poging om een kind tot een persoon te vormen." Het meisje werd kwaad omdat haar moeder haar had verboden om met kip te smijten, schrijft de vader. "Dus schreeuwde ze, en schopte ze rond zich heen. Ik had mijn bord al leeggegeten, dus aan mij de eer om haar mee naar buiten te sleuren."

Edwards legt uit dat hij de blikken in zijn rug voelde priemen: "Toen ik mijn dochter voorbij de andere bezoekers droeg, zag ik iedereen naar ons staren. De meeste van hen hadden waarschijnlijk geen kinderen. Want elke andere ouder zou het begrepen hebben. Ik weet wel wat door hun hoofd ging: "Als je je kinderen niet onder controle hebt, dan moet je ook niet uitgaan. Nee, ik heb geen controle over haar. Niet altijd en zeker nu nog niet. Mijn dochter is twee en het zal nog jaren duren om haar te leren hoe ze zich gepast moet gedragen in het openbaar. De enige manier waarop ik haar dat kan leren is door haar te tonen wat juist en wat fout is. Dat vraagt veel geduld, hard werk en ervaring. Sorry aan de mensen die geïrriteerd waren door die woede-uitbarsting, maar het maakt deel uit van opvoeding."



De post van Edwards heeft heel wat reacties uitgelokt. Lotgenoten delen volop hun verhalen over de driftbuien van hun kleuters. "In een moment van pure wanhoop omdat een van mijn kinderen gedurende zes maanden bij elk uitje een scène veroorzaakte, ben ik mee op de grond gaan liggen in de supermarkt. Ik begon ook te krijsen en die aanpak werkte meteen. Mijn dochter staarde me aan en zei "Dat is gênant mama." We zijn allebei weer opgestaan en hebben onze boodschappen afgewerkt. Daarna heeft ze dat nooit meer gedaan."