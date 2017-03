Rellen in Rotterdam nadat Turkse minister land wordt uitgezet

Victor Schildkamp en Chris Klomp

11/03/17 - 23u59 Bron: AD.nl, Belga, ANP

© reuters.

De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) is door de politie weggehaald bij het consulaat in Rotterdam en werd onder escorte naar Duitsland gereden. Enkele beveiligers van de minister werden eerder al aangehouden en wagens van haar konvooi werden weggesleept. Er stonden een duizendtal demonstranten bij het gebouw en het geweld laaide op: ze bekogelden de agenten met stenen. De politie zette waterkanonnen in tegen de betogers. Er werden enkele aanhoudingen verricht.

Overzichtsfoto van de situatie in #Rotterdam. #turkijerel (foto: @mees) pic.twitter.com/wTu6mFxlwM — Rein van Lierop (@reinvl) March 11, 2017 Minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) is Nederland uitgezet omdat ze als ongewenst vreemdeling werd gezien in ons land. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam vannacht in een toelichting op de situatie.



De minister is op dit moment onderweg naar Duitsland, onder begeleiding. Ook haar begeleiders en beveiligers rijden mee op weg naar de grens.



Hij zei dat de consul "op schandalige wijze" gelogen over wat de bedoeling was. "Hij heeft op enig moment toch heel veel mensen opgeroepen om naar het consulaat te komen omdat de minister naar daar zou komen", verklaarde hij aan de Nederlandse openbare omroep NOS.



Hij voegde toe dat de misleiding nog verder ging dan dat, omdat de Turkse minister in verschillende colonnes naar Rotterdam werd gereden. "Daardoor gingen onze manschappen achter een andere colonne aan dan die waar de minister inzat. Maar uiteindelijk is ze toch onderschept achter het consulaat, daar is ze door onze manschappen staande gehouden."



Daar moest volgens Aboutaleb nog urenlang onderhandeld worden om haar uit de auto te krijgen en haar te kunnen uitzetten. Het was ook niet duidelijk of haar begeleiders en beveiligers gewapend waren of niet. Bij de onderhandelingen waren Buitenlandse Zaken, de minister-president en de gemeente betrokken. Om iets na middernacht kon ze uiteindelijk uitgezet worden.



Aboutaleb hoopt dat er de komende periode een diplomatiek gesprek op gang komt tussen Turkije en Nederland en dat de verhoudingen worden geklaard. Hij heeft er grote moeite mee dat de Turkse regering Nederland verwijt er nazi-praktijken op na te houden. "We zijn weggezet als nazaten van nazi's. Zouden ze wel weten dat ik burgemeester ben in een land dat door de nazi's is gebombardeerd?"



Rellen

Het afvoeren van de minister zorgde meteen voor rellen. De Mobiele Eenheid (de Nederlandse oproerpolitie) greep hard in. Stenen vlogen richting de busjes van de Mobiele Eenheid, die daarop weer charges uitvoerde op het aanwezige publiek. De betogers werden met de wapenstok en een waterkanon uit elkaar gedreven.



Het gebied rond het consulaat aan de Westblaak was tijdelijk alleen toegankelijk voor bewoners en bestemmingsverkeer. Meer dan duizend demonstranten met Turkse vlaggen hadden bezit genomen van het terrein. Ze riepen "Allah is de grootste, de almachtigste".



Het wordt volgens Aboutaleb nu rustig in Rotterdam. "Er zijn nog kleine plukjes in de stad, die proberen we naar huis te krijgen. We zijn genoodzaakt water te gebruiken."



Een Turks parlementslid sprak de Turks Nederlandse betogers toe met een megafoon en zei dat de mensen louter in vrede willen demonstreren. Hij riep de menigte op om te blijven, desnoods tot morgenvroeg, totdat minister Kaya van Familiezaken heeft kunnen spreken.

Tegen de wet Netherlands is violating all international laws, conventions and human rights by not letting me enter Turkish Consulate in Rotterdam — Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) vindt dat Nederland 'alle internationale wetten, conventies en rechten van de mens schendt door mij niet binnen te laten gaan in het Turkse consulaat in Rotterdam'. Dat zegt ze zaterdagavond op haar twitteraccount. Ook in een live programma op de Turkse televisie liet ze zich telefonisch in dezelfde bewoordingen uit.

Informeren Een Erdogan-aanhanger in Rotterdam maakt het teken van de Grijze Wolven, een Turks extreemrechtse organisatie. © reuters. De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) wilde spreken bij het Turkse consulaat. "Haar enige bedoeling is de mensen te informeren over het referendum", zegt Mustafa Aslan, woordvoerder van de AK-partij in Nederland. "Dat ze moeten gaan stemmen."



"We nemen onze maatregelen", liet premier Mark Rutte via een woordvoerder weten. "Wat ons betreft kan ze vanavond geen groep toespreken in Rotterdam. We proberen dat waar te maken, maar hoe dan, daarover kan ik niks zeggen."

Niet welkom WOW! Dutch police officer "advices" Turkish minister to take shortest route (back) to Germany. pic.twitter.com/9HlDMobV72 — ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ (@Boutaina) De bewindsvrouw zou eigenlijk gisteren al spreken in Nederland in het kader van een promotietour van Turkse ministers in Europa om hun landgenoten warm te maken voor het referendum over de grondwet. Sayan Kaya kreeg te horen dat ze niet welkom was in Hengelo en Wehl. Zalenverhuurders in beide plaatsen besloten hun ruimtes niet beschikbaar te stellen voor politieke bijeenkomsten.



Ook een bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu ging niet door. Nederland trok zaterdag de landingsrechten in voor zijn vliegtuig omdat de openbare orde in het geding zou zijn. Dat leidde tot een woedende reactie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die foeterde over Nederlandse 'nazi-overblijfselen en fascisten'.



Ambassadeur

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Turkije heeft inmiddels aangegeven dat de Nederlandse ambassadeur Cornelis van Rij niet meer terug hoeft te komen in Turkije. De overheidsdienst noemt het gedrag van Nederland 'de eerste vijandige handeling in een relatie van 405 jaar'.



De Nederlandse ambassade en het consulaat moeten voor onbepaalde tijd gesloten blijven. Dat gebeurt 'om veiligheidsredenen', zo is door bronnen bij Buitenlandse Zaken in Ankara meegedeeld.



Ook elders protesten

Ook in het Duitse Düsseldorf en het Turkse Ankara verzamelden vannacht Turken bij de Nederlandse consulaten. In Düsseldorf scanderen aanhangers van de regeringspartij AKP leuzen over "Nazi-Nederland". Ze brengen ook de wolvengroet, het herkenningsgebaar van de Turkse nationalisten.



In Turkije kwamen volgens het Turkse persagentschap Anadolu vannacht honderden mensen samen aan de Nederlandse ambassade in Ankara en het Nederlandse consulaat in Istanboel.



De betogers droegen Turkse vlagen en ook daar waren slogans tegen de Nederlandse regering te horen. Sommigen hadden bordjes met daarop "JA" bij zich, een verwijzing naar het komende referendum in april over de Turkse grondwet. © getty. © getty. © afp. © getty. © anp. © getty. © getty.