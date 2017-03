Turkse minister door politie weggehaald bij consulaat in Rotterdam

Victor Schildkamp en Chris Klomp

De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) is door de politie weggehaald bij het consulaat in Rotterdam en zal onder escorte naar Duitsland worden gereden. Er staan nog zeker duizend demonstranten bij het gebouw en het geweld laait op. Er is een noodbevel voor het hele centrum uitgevaardigd. Enkele beveiligers van de minister werden eerder al aangehouden en wagens van haar konvooi weggesleept.

Tegen de wet Netherlands is violating all international laws, conventions and human rights by not letting me enter Turkish Consulate in Rotterdam — Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) vindt dat Nederland 'alle internationale wetten, conventies en rechten van de mens schendt door mij niet binnen te laten gaan in het Turkse consulaat in Rotterdam'. Dat zegt ze zaterdagavond op haar twitteraccount. Ook in een live programma op de Turkse televisie liet ze zich telefonisch in dezelfde bewoordingen uit.

Ordedienst Een Erdogan-aanhanger in Rotterdam maakt het teken van de Grijze Wolven, een Turks extreemrechtse organisatie. © reuters. Het consulaat heeft een eigen ordedienst die de mensen in bedwang houdt. Rond het consulaat staan agenten, is er ME aanwezig en er hangt een politie-helikopter boven. Zafer Sirakaya, van de Turkse Union of European Turkish Democrats, riep de aanwezigen ter plekke op tot kalmte.



Het konvooi van de Turkse minister werd eerst door de politie bij een benzinestation in Rotterdam-Zuid tegengehouden. Ze is inmiddels in de buurt van het consulaat, vergezeld door eigen beveiligingspersoneel. Er lijkt sprake van een patstelling. Agenten staan rond de auto, waardoor de minister weer in is gestapt.

Informeren De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) zal mogelijk toch spreken bij het Turkse consulaat. Volgens een woordvoerder van de AK-partij in Nederland, Mustafa Aslan, is dat de bedoeling. "Haar enige bedoeling is de mensen te informeren over het referendum", aldus Aslan. "Dat ze moeten gaan stemmen." "We nemen onze maatregelen", laat premier Mark Rutte via een woordvoerder weten. "Wat ons betreft kan ze vanavond geen groep toespreken in Rotterdam. We proberen dat waar te maken, maar hoe dan, daarover kan ik niks zeggen."

Nederland trok vandaag de landingsrechten in voor het vliegtuig van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavusoglu. Het kabinet nam de maatregel naar eigen zeggen omdat de openbare orde en veiligheid in het geding zijn gekomen na een oproep aan Turkse Nederlanders om zaterdag massaal deel te nemen aan een publieke manifestatie met Çavusoglu in Rotterdam.

Niet welkom WOW! Dutch police officer "advices" Turkish minister to take shortest route (back) to Germany. pic.twitter.com/9HlDMobV72 — ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ (@Boutaina) De bewindsvrouw zou eigenlijk gisteren al spreken in Nederland in het kader van een promotietour van Turkse ministers in Europa om hun landgenoten warm te maken voor het referendum over de grondwet. Sayan Kaya kreeg te horen dat ze niet welkom was in Hengelo en Wehl. Zalenverhuurders in beide plaatsen besloten hun ruimtes niet beschikbaar te stellen voor politieke bijeenkomsten.



Ook een bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu ging niet door. Nederland trok zaterdag de landingsrechten in voor zijn vliegtuig omdat de openbare orde in het geding zou zijn. Dat leidde tot een woedende reactie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die foeterde over Nederlandse 'nazi-overblijfselen en fascisten'.



Ambassadeur

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Turkije heeft inmiddels aangegeven dat de Nederlandse ambassadeur Cornelis van Rij niet meer terug hoeft te komen in Turkije. De overheidsdienst noemt het gedrag van Nederland 'de eerste vijandige handeling in een relatie van 405 jaar'.



De Nederlandse ambassade en het consulaat moeten voor onbepaalde tijd gesloten blijven. Dat gebeurt 'om veiligheidsredenen', zo is door bronnen bij Buitenlandse Zaken in Ankara meegedeeld.



Ook elders protesten

Ook in het Duitse Düsseldorf en het Turkse Ankara verzamelden vannacht Turken bij de Nederlandse consulaten. In Düsseldorf scanderen aanhangers van de regeringspartij AKP leuzen over "Nazi-Nederland". Ze brengen ook de wolvengroet, het herkenningsgebaar van de Turkse nationalisten.



In Turkije kwamen volgens het Turkse persagentschap Anadolu vannacht honderden mensen samen aan de Nederlandse ambassade in Ankara en het Nederlandse consulaat in Istanboel.



De betogers droegen Turkse vlagen en ook daar waren slogans tegen de Nederlandse regering te horen. Sommigen hadden bordjes met daarop "JA" bij zich, een verwijzing naar het komende referendum in april over de Turkse grondwet. © getty. © getty. © afp. © getty. © anp. © getty. © getty.