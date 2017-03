Erdogan roept op tot sancties tegen Nederland: "Het gedraagt zich als bananenrepubliek"

Door: redactie

Nederland zal "de prijs betalen" voor de "schaamteloze" behandeling die de Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya gisteren in Rotterdam moest ondergaan. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vanmiddag gezegd in een toespraak. De Turkse minister van Familiezaken werd gisteren de toegang ontzegd tot het consulaat in Rotterdam en Nederland uitgezet. De Turkse president vergeleek onze noorderburen verder met een bananenrepubliek en roept internationale organisaties op om sancties tegen Nederland te treffen.

"Wat we gisteren zagen was een manifestatie van islamofobie", zo vertaalt RTL-journalist Olaf Koens de uitspraken van Erdogan. "Het is een ontwikkeling. Het westen heeft het ware gezicht laten zien. Dit is fascistische druk. Het nazisme is herboren. Ik dacht dat het voorbij was, maar dat is niet waar. Het leeft. In het westen."



"Laten we kijken wat er woensdag (parlementsverkiezingen in Nederland, red.) gaat gebeuren", ging Erdogan verder. "Ik roep mijn Turkse broers op, jullie zullen doen wat nodig is. Zij die de honden op mijn burgers (in Rotterdam, red) hebben losgelaten, zullen daar een prijs voor betalen."



Erdogan bedankte in de toespraak Frankrijk omdat zij wel een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu toelieten. Deze namdidag spreekt Cavusoglu een meeting in Metz toe.



Erdogan bedankte in de toespraak Frankrijk omdat zij wel een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu toelieten. Deze namdidag spreekt Cavusoglu een meeting in Metz toe.



Tegelijk probeerde de Turkse president toch ook nog het toerisme naar Turkije te redden. "Ik roep Turkse burgers in Duitsland, in Nederland en andere landen op!", zo citeerde Koens Erdogan. "Neem je buren mee en kom op vakantie naar Turkije. Wij zullen ze laten zien wat gastvrijheid is."

Turks premier Binali Yildirim. © epa.

"Sterke tegenmaatregelen" Turks minister Fatma Betul Sayan Kaya. © epa. Eerder vandaag kondigde de Turkse premier Binali Yildirim "sterke tegenmaatregelen" aan, nadat de Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya de toegang tot het consulaat in Rotterdam ontzegd werd en het land uit werd gezet.



De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya werd gisterennacht Nederland uitgezet als ongewenste vreemdeling. Ze is intussen per privéjet onderweg naar Turkije. De Turkse minister wilde gisteren spreken bij het Turkse consulaat in Rotterdam, maar werd daar tegengehouden door de Nederlandse politie.



Na urenlange onderhandelingen werd ze uit haar auto gehaald en door de Rotterdamse politie in een andere auto terug naar Duitsland geëscorteerd. Ze had bij het Turkse consulaat willen spreken over het aanstaande referendum in Turkije.



Na haar vertrek braken rellen uit bij het consulaat. De politie zette wapenstokken en waterkanonnen in om de demonstranten uit elkaar te jagen. Meerdere betogers liepen lichte verwondingen op doordat zij ten val kwamen of onder de voet werden gelopen.



Pas rond 3 uur vannacht was de rust teruggekeerd in de havenstad. De burgemeester van Rotterdam Aboutaleb vaardigde drie noodbevelen uit: een voor de Straatweg waar de ambtswoning van de Turkse consulaat zich bevindt en een voor de omgeving van het Turkse consulaat aan de Westblaak. Later op de avond kwam er een noodbevel voor het gehele centrum van Rotterdam. Er werden enkele aanhoudingen verricht. De politie controleert het centrum van Rotterdam. © reuters.

"Europa heeft gefaald" Kaya stelde op Twitter dat de Nederlandse overheid haar rechten heeft geschonden door haar niet toe te laten tot het consulaat. "Democratie, fundamentele rechten, mensenrechten en vrijheid. Ze zijn vanavond allemaal vergeten in Rotterdam. Het is grotendeels tirannie en onderdrukking."



"Er komt een zwaardere vergelding tegen de onaanvaardbare behandeling van Turkije en zijn ministers die diplomatieke immuniteit genieten", zei de minister vandaag in de vroege ochtend in een schriftelijke verklaring.



Hij voegde toe dat gebeurtenissen als deze duidelijk maken wie "de echte vrienden" van Turkije zijn. "Onze zogenaamde Europese vrienden, die het bij elke gelegenheid hebben over de democratie, de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten, hebben opnieuw gefaald."



Tegelijk riep hij de Turken in Nederland en Duitsland op om de kalmte te bewaren, en niet ten prooi te vallen aan provocaties. Hij vroeg hen ook op zeker te gaan stemmen bij het Turkse referendum, omdat dat "het beste antwoord" zou zijn aan de Europese landen. Gisterenavond demonstreerden verschillende aanhangers van Erdogan bij het Turkse consulaat in Rotterdam © rv.

Conflict sluimert al langer Het conflict tussen Nederland en Turkije sluimerde al een week, toen bekend werd dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu in Rotterdam campagne wilde voeren voor het grondwetsreferendum op 16 april in Turkije. Ook Turken in het buitenland kunnen dan stemmen over het voorstel om president Recep Tayyip Erdogan meer macht te geven.



Nederland wil niet dat Turkse ministers in Nederland publiekelijk politiek campagne voeren. Daarom trok het kabinet zaterdag de landingsrechten van het vliegtuig van Çavusoglu in omdat de openbare orde en veiligheid in het geding zouden komen, door een oproep aan Turkse Nederlanders om zaterdag massaal deel te nemen aan een publieke manifestatie met Çavusoglu.



"Nazi-overblijfselen en fascisten", zo beschreef president Erdogan de Nederlanders in een reactie op de beslissing.



Nadat de landingsrechten van Çavusoglu werden ingetrokken, was er verschillende keren overleg met de Turkse consul in Rotterdam, om duidelijk te krijgen of er alsnog een lid van de Turkse regering naar Nederland onderweg was. Ook is gevraagd of een bijeenkomst zou worden georganiseerd, maar dat werd ontkend. Toen Kaya toch bij het consulaat aankwam, is er ook voortdurend contact geweest met de consul. De minister is meerdere keren duidelijk gemaakt dat zij de gelegenheid had zelf te vertrekken, aldus de politie.



Het Nederlandse kabinet noemde de verbale agressie van de Turkse autoriteiten onacceptabel. "De zoektocht naar een redelijke oplossing bleek onmogelijk", aldus het kabinet. De bewindslieden verwijten Kaya dat ze toch naar Nederland kwam, hoewel duidelijk was dat ze niet welkom was.