600 bedrijven kandidaat om muur te bouwen tussen VS en Mexico

Door: redactie

12/03/17 - 01u21

Een bouwbedrijf werkt aan de bouw van een grensmuur tussen de VS en Mexico in Californië (foto 15.02.2017) © afp.

Circa 600 ondernemingen hebben interesse getoond om de honderden kilometers lange muur te bouwen op de grens van de Verenigde Staten en Mexico, die door Amerikaans president Donald Trump in het vooruitzicht is gesteld. Ze reageerden op een aanbesteding die op 24 februari door de regering-Trump werd gelanceerd.

Het gaat om de eerste, nog zeer algemene fase van de aanbesteding. Het is dus mogelijk dat heel wat bedrijven zich alleen uit voorzorg hebben geregistreerd.



Het omstreden project van Trump is de jongste tijd steeds meer onder druk komen te staan. Ook binnen zijn eigen partij steekt de vraag de kop op of de geschatte bouwkost van 21 miljard dollar (ongeveer 20 miljard euro) in verhouding staat tot de baten. Al heeft Trump steeds gezegd dat hij Mexico zou laten betalen voor de grensmuur.



"Ik vind dat de muur tijd- en geldverspilling is", wordt een geïnteresseerde aannemer uit San Diego (Californië) vandaag geciteerd door de Britse krant Guardian. "Maar ik verdedig het recht van eenieder om zich dom te gedragen. Als je een muur wil bouwen, zal ik de beste muur bouwen die ik kan en zal ik mijn mensen betalen."