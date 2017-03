Enorme rel tussen Turkije en Nederland na nazi-opmerking Erdogan: "Nederland laat zich niet chanteren"

Door: redactie

Turks president Erdogan. Foto rechts: uittredend Nederlands premier Mark Rutte. © afp - anp.

Het besluit van de Nederlandse regering om de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavusoglu, zaterdag niet toe te laten, heeft tot een enorme rel met Turkije geleid.

De Nederlandse regering trok de landingsrechten van zijn vliegtuig in omdat de openbare orde en veiligheid in het geding waren gekomen door een oproep aan Turkse Nederlanders om zaterdag massaal deel te nemen aan een publieke manifestatie met Çavusoglu.



President Erdogan haalde hard uit. "Nederland moet gaan nadenken over hoe hun vliegtuigen gaan landen in Turkije. Ze zijn nazi-overblijfselen en fascisten", zei Erdogan volgens CNN Türk.



Premier Mark Rutte noemde de uitlatingen van de president bizar en ongepast. Hij herhaalde dat Nederland zich niet laat chanteren.



Çavusoglu wilde zaterdag naar Rotterdam gaan om genodigden toe te spreken in de ambtswoning van de Turkse consul. Hij wil inwoners van Turkse komaf ertoe te bewegen op 16 maart in een referendum 'ja' te zeggen tegen sterke uitbreiding van de macht van de president.