Native Americans protesteren in Washington tegen oliepijpleiding Noord-Dakota

11/03/17 - 11u38 Bron: Belga

© reuters.

Enkele honderden mensen, onder wie veel 'native Americans', hebben gisteren een protestmars gehouden naar het Witte Huis om hun ongenoegen te laten blijken over de bouw van een oliepijpleiding in Noord-Dakota.

Begin dit jaar keurde president Donald Trump de pijpleiding goed, het was één van zijn eerste daden als Amerikaans president. Vorig president Barack Obama had de bouw van de pijpleiding eind vorig jaar nog tegengehouden en gevraagd een alternatief tracé te zoeken.



Heilige begraafplaatsen en waterbronnen

De Sioux-stam van Standing Rock verzet zich tegen het project, omdat het een bedreiging vormt voor zijn waterbronnen en voor heilige plaatsen waar de voorouders zijn begraven.



De protestmars werd begeleid door Indiaanse gezangen, tamtams en dans. Veel native Americans waren in traftionele klederdracht.



De pijpleiding moet 1.886 kilometer lang worden, vier Amerikaanse staten doorkruisen en olie transporteren van Noord-Dakota, dat grenst aan Canada, naar het meer zuidelijke Illinois.