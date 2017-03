Nederland weigert vlucht Turkse minister te laten landen: bezoek afgelast

Koen Van De Sype

11/03/17 - 11u29 Bron: Belga

Nederland heeft de landingsrechten voor het toestel van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu ingetrokken. Dat heeft de regering gemeld. Dat betekent dat het bezoek dat Çavusoglu wilde brengen aan Rotterdam, niet doorgaat.

Eerder vandaag had Çavusoglu gedreigd met zware politieke en economische sancties als Nederland zou verhinderen dat hij een bezoek kon brengen aan Rotterdam.



"Nederland was met de Turkse autoriteiten in gesprek over het bezoek, waarbij gezocht werd naar een acceptabele oplossing. Er was overleg gaande of de Turkse autoriteiten de bijeenkomst konden verplaatsen en een besloten, kleinschaliger karakter konden geven in een Turks consulaat of ambassade. Nog voordat deze gesprekken waren afgerond, dreigden de Turkse autoriteiten publiekelijk met sancties. Dat maakt de zoektocht naar een redelijke oplossing onmogelijk", luidt de verklaring van de regering.



Moeilijk

"We wilden tot een oplossing komen. We hebben een lang en moeilijk gesprek gevoerd met de Turken om tot een acceptabele oplossing te komen. We staan voor de openbare orde en willen niet dat de veiligheid in het gedrang komt", aldus een woordvoerster van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders.