VS willen doodsoorzaak Russische VN-ambassadeur niet bekendmaken - maar dan doet iemand het toch

Vitali Tsjoerkin, de Russische ambassadeur van de VN, overleed vorige maand plots in zijn kantoor in New York. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de lijkschouwer van New York City nu de opdracht gegeven om de doodsoorzaak van de Russische VN-ambassadeur geheim te houden. Een diplomatieke bron heeft anoniem aan persagentschap AP toch meegedeeld waaraan Tsjoerkin overleden is.

Tsjoerkin overleed op 20 februari op 64-jarige leeftijd. Hij was sinds 2006 de Russische ambassadeur voor de Verenigde Naties. Vorige maand stortte hij in in zijn kantoor in New York.



De lijkschouwer is verantwoordelijk voor het onderzoeken van overlijdens ten gevolge van geweld, ongevallen, zelfmoord, plotse overlijdens van iemand die schijnbaar gezond was of indien iemand sterft op een ongewone op verdachte manier. De stad maakt de conclusies van het onderzoek normaal gezien openbaar. Een woordvoerder van de lijkschouwer deelde echter mee dat de diplomatieke onschendbaarheid van Tsjoerkin ook na zijn dood geldt.



In een brief aan de juridische dienst van de stad had de VN-gezant van de Verenigde Staten al laten weten dat Rusland misnoegd was over het feit dat ambtenaren informatie over Tsjoerkins gezondheid hadden geopenbaard. Volgens Rusland is die informatie privé en kan de bekendmaking ervan de familie van Tsjoerkin beschamen of zijn reputatie schaden.



Een hooggeplaatste overheidsmedewerker in New York die door de lijkschouwer gebrieft werd over de zaak, deelde op voorwaarde van anonimiteit aan persagentschap AP mee datTsjoerkin overleed aan een hartaanval en dat er geen vermoeden was van kwaad opzet.



De Russische president Poetin verklaarde vorige maand diep bedroefd te zijn over de dood van Tsjoerkin.