Berucht Italiaans maffialid opgepakt in Mexico

11/03/17 - 04u54 Bron: Belga

Politie-agenten in Mexico (archieffoto) © afp.

Een Italiaans maffialid dat al tien jaar op de vlucht is, kon in Mexico gearresteerd worden. Dat heeft de Mexicaanse procureur-generaal vrijdag meegedeeld.

Tegen de Italiaanse maffioso Giulio Perrone liep een arrestatiebevel van Interpol. Hij werd in Italië veroordeeld tot bijna 21 jaar gevangenisstraf voor drugshandel.



De 64-jarige Perrone werd gearresteerd in de noordoostelijke Mexicaanse stad Ciudad Madero, waar criminele groepen als Los Zetas en het Golfkartel actief zijn. Hij had valse identiteitsbewijzen bij zich.



Mexico droeg Perrone over aan de Italiaanse autoriteiten zonder uitleveringsprocedure, omdat hij in het land verbleef zonder toestemming. De arrestatie van het maffialid was volgens de aanklagers het resultaat van een "diepgaand" onderzoek in samenwerking met de Italiaanse autoriteiten.



Perrone was een van de meest gezochte Italiaanse misdadigers, en moest in Napels een straf van 20 jaar, 11 maanden en acht dagen uitzitten.