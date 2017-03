Nederland treft strenge maatregelen voor bezoek Turkse minister

Door: redactie

11/03/17 - 02u33 Bron: Belga

Mevlüt Cavusoglu, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken © afp.

De Turkse campagnebijeenkomst die vanavond in Rotterdam plaatsvindt zal gepaard gaan met strenge maatregelen om de openbare veiligheid te waarborgen. Dat zei de Nederlandse minister-president Mark Rutte vrijdagavond op de televisie. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusoglu, spreekt vandaag om 18 uur genodigden toe in de ambtswoning van de Turkse consul.

Rutte, noch de politie in Rotterdam wilde zeggen hoe de maatregelen er precies uit gaan zien. De woning en de achterliggende tuin zijn Turks grondgebied. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zei eerder dat publiek niet welkom is op de openbare weg nabij de woning aan de Straatweg.



Aboutaleb is er naar eigen zeggen overigens nog niet zeker van dat de minister komt. "Maar ik bereid mij voor op alle scenario's", zei de burgemeester in het tv-programma Pauw en Jinek. Volgens Aboutaleb kan de komst van de minister zeker zorgen voor problemen met de openbare orde. "Elke bijeenkomst met een lid van de Turkse regering kan een bedreiging zijn voor de openbare orde", klonk het.



De Nederlandse regering is niet erg opgezet met de komst van Cavusoglu. Hij komt de Turkse gemeenschap in Nederland overtuigen om 'ja' te stemmen in het Turkse referendum van 16 april. De regering van president Erdogan houdt die dag een volksraadpleging over een ingrijpende wijziging van het politieke bestel. Het parlementaire stelsel moet plaatsmaken voor een presidentieel systeem met veel macht voor het staatshoofd.