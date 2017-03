Platte band? Dieven stelen met smoes 400.000 euro van Amerikaans koppel

Door: FT

10/03/17 Bron: Le Figaro

De Place Vendôme in Parijs is bekend om haar luxeboetieks, maar je vindt er ook het beroemde Ritz-hotel dat in juni vorig jaar weer opende na vier jaar renovatie. © epa.

parijs Je kan een beetje pech hebben of ook héél dikke pech hebben. Dat ondervond een Amerikaans koppel dat in Parijs bestolen werd. Twee mannen op een scooter gingen ervandoor met maar liefst 400.000 euro aan juwelen. Hun trucje? Doen alsof je een platte band hebt.