Zoo van Wenen laat alle pelikanen inslapen wegens vogelgriep

Bewerkt door: ADN

10/03/17 - 22u44 Bron: Belga

Het lege pelikaanterrein in dierentuin Schönbrunn vandaag. © reuters.

De dierentuin Schönbrunn in Wenen heeft wegens de vogelgriep alle pelikanen moeten laten inslapen. Het virus H5N8 was eerst bij één dier vastgesteld. Na positief resultaat bij de hele groep werden alle 21 kroeskoppelikanen gedood. Dat deelde de zoo vandaag mee.

Archiefbeeld van de pelikanen in dierentuin Schönbrunn. © ap.

"In samenwerking met de instanties en ter bescherming van de rest van het vogelbestand heeft de dierentuin deze ochtend alle pelikanen laten inslapen", aldus de dierenarts van de zoo. Hoe de dieren besmet zijn geraakt, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk is het virus overgedragen door een wilde vogel.



De zoo had nochtans begin december extra voorzorgsmaatregelen genomen. De kroeskoppelikanen met een vleugelspanwijdte van rond de drie meter waren in een tent ondergebracht. Bij de in- en uitgang van het vogel- en regenwoudhuis waren desinfecterende matten neergelegd.



Sinds november 2016 breidt het hoogst besmettelijke virus zich in Europa uit. Volgens de Europese commissie zijn tot dusver meer dan 16 EU-landen door de H5N8-variant getroffen. Mensen lopen voorlopig geen gevaar voor de vogelgriep.