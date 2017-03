Le Pen stapt op als president als Fransen haar frexitplannen afwijzen

Door: TT

10/03/17 - 22u43 Bron: NRC

Marine Le Pen tijdens een verkiezingsmeeting gisteren. © afp.

president frankrijk Indien Front National-kandidate Marine Le Pen - wanneer ze verkozen geraakt tot president van Frankrijk tenminste -, er niet in slaagt haar land uit de Europese Unie te halen, dan zal ze niet twijfelen en opstappen. Dat zegt Le Pen in een interview met het Nederlandse NRC.

Le Pen belooft in haar verkiezingscampagne om Frankrijk "meer soevereiniteit" te schenken en verzekert de Fransen ook uit de Europese Unie te stappen, een zogenaamde 'frexit'. Maar als haar voornemen faalt en de Fransen in een referendum haar plannen afwijzen, dan zal ze opstappen als president.



"Dan verzoek ik hen een andere leider te kiezen", zegt Le Pen daarover. "Als de Fransen in de EU willen blijven, dan kan niets van mijn project uitgevoerd worden", klinkt het nog. "Ik ben er niet om op het pluche te blijven plakken."



De kandidate voor het extreemrechtse Front National staat op kop in zowat alle peilingen voor de presidentsverkiezingen volgende maand. Maar door het systeem van verkiezingen in twee rondes, waarbij enkel de twee best scorende kandidaten doorstoten naar de tweede ronde, zou Le Pen het daar moeten afleggen tegen haar belangrijkste concurrenten. Zowel François Fillon van het rechtse Les Républicains als centrumkandidaat Emmanuel Macron zouden Le Pen in de tweede ronde met ruime cijfers verslaan.