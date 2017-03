Vrouw in rolstoel overgoten met bijtende vloeistof in Breda

Bewerkt door: mvdb

10/03/17 - 15u56 Bron: AD.nl

video Een vrouw in een elektrische rolstoel is deze middag in de Nederlandse stad Breda gewond geraakt nadat zij werd overgoten met een bijtende vloeistof. De vrouw werd volgens eigen zeggen achtervolgd door twee jongens op een scooter die haar daarna belaagden. Volgens onbevestigde berichten van de brandweer zou het gaan om zoutzuur.

Getuige? om 13 uur is vrouw in een s.mobiel overgoten met bijtende vl.stof #JacobCatssingel #Breda Twee jongens op scooter weg Tips 09008844 — Politie Breda eo (@Politie_Breda) March 10, 2017

De twee jongens op de scooter zijn voortvluchtig. Het is onbekend of ze iets buit hebben gemaakt. "We hebben even kort met het slachtoffer kunnen praten en zij gaf toen aan dat ze door twee jongens werd gevolgd", laat een politiewoordvoerder weten.



Ook getuigen hadden gezien dat de vrouw vanuit het Zaartpark werd gevolgd tot op de Jacob Catssingel, de plaats van de aanval.



De politie is volop bezig met een onderzoek naar de zuuraanval. In het Zaartpark wordt onderzoek gedaan. Buurtbewoners staan verschrikt op straat. De plaats waar de elektrische rolstoel als een stille getuige is achtergebleven, is afgezet met linten.



Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer is ter plaatse en doet onderzoek.