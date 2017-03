Marine Le Pen neemt eerste horde voor presidentsverkiezing

Bewerkt door: LB

10/03/17 - 16u04 Bron: Belga

Volgens de peilingen zou ex-minister Macron in het beslissende duel in mei Marine Le Pen (foto) duidelijk kloppen. © afp.

Franse verkiezingen Marine Le Pen, partijleider van het rechts-populistische Front National (FN), heeft een belangrijke hindernis overwonnen om deel te kunnen nemen aan de Franse presidentsverkiezing. De 48-jarige politica heeft 577 handtekeningen van volksvertegenwoordigers verzameld, ruim meer dan de vastgelegde drempel van 500. Dat meldt de constitutionele raad op haar website.

Ze kreeg ook de steun van haar vader Jean-Marie Le Pen (88). Hij werd wel uit het Front National gezet, maar mag volgens een gerechtelijk vonnis de titel van erevoorzitter behouden. De deadline voor de handtekeningen loopt over een week op 17 maart af.



De veel minder bekende euroscepticus François Asselineau behaalde eveneens meer dan 500 handtekeningen. Afgevaardigden, senatoren, burgemeesters, regionale raden of Franse europarlementsleden mochten hun handtekening geven.



Verschillende kandidaten hadden voor Le Pen en Asselineau al voldoende steun gekregen, onder hen de conservatieve politicus François Fillon en de onafhankelijke kandidaat Emmanuel Macron. Volgens de peilingen zou ex-minister Macron in het beslissende duel in mei Le Pen duidelijk kloppen.