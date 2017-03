Vader ontdekt dat zoontje kanker heeft dankzij deze foto. Zie jij het ook?

Koen Van De Sype

10/03/17 - 14u37 Bron: GoFundMe, Metro

© GoFundMe.

Een opmerkzame vader heeft dankzij een foto zelf ontdekt dat zijn zoontje kanker had. Er viel hem iets eigenaardigs op terwijl hij naar het beeld keek en toen hij met de 14 maanden oude Jaxson naar de dokter trok, bleek er inderdaad iets mis te zijn. De jongen begon binnen de maand aan chemotherapie en intussen is zijn tumor gekrompen tot een derde van zijn oorspronkelijke omvang.

Owen Scrivens uit het Britse Felpham had het kiekje zelf genomen met zijn smartphone. Toen hij naar de ogen van zijn zoontje keek, zag hij iets vreemds. In één van zijn ogen was een witte weerschijn te zien, terwijl die in het andere oog rood was.



Fout

"Ik haalde wat oudere foto's boven om te zien of dat ook elders te zien was", aldus de papa, een parttime verzorger die geneeskunde studeert. "En inderdaad, de verandering werd eind november vorig jaar zichtbaar. Er waren echter geen andere aanwijzingen dat er iets fout was. Hoewel het ons wel al was opgevallen dat hij een beetje scheel begon te kijken."