Paus staat open voor getrouwde mannelijke priesters

Paus Franciscus staat ervoor open om getrouwde katholieke mannen toe te laten tot het priesterschap om het "enorme probleem" van het tekort aan geestelijken op te vangen. Dat heeft de kerkvader gezegd aan Die Zeit.

De paus is niet gekant tegen een wijziging van de regels van het priesterschap om ook getrouwde mannen toe te laten. "We moeten nagaan of de zogenaamde 'viri probati' een mogelijkheid zijn", zei hij. "Zo ja, dan moeten we vastleggen welke taken zij zouden kunnen doen, bijvoorbeeld in afgelegen gebieden."



Met 'viri probati' worden 'beproefde mannen' bedoeld, of getrouwde mannen die niet aan de seksuele lokroep konden weerstaan maar die een sterke katholieke geloofsovertuiging hebben. De paus wil wel niet zo ver gaan dat ook de al gewijde priesters zouden mogen huwen. "Het vrijwillige celibaat is geen oplossing", zegt hij.



Vandaag staat de katholieke kerk al toe dat bepaalde getrouwde mannen toch tot priester gewijd kunnen worden. Zo mogen gehuwde protestantse priesters die zich tot het katholicisme bekeren getrouwd blijven als Rooms-katholieke priester, als hun vrouw daarvoor toestemming geeft.