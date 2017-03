Baby Jessica werd 30 jaar geleden uit diepe waterput gered. Haar leven ging daarna niet over rozen

Koen Van De Sype

De hele wereld hield zijn adem in toen Texaanse reddingswerkers in 1987 probeerden een achttien maanden oude baby te redden uit een diepe waterput waar ze was ingevallen. Na een operatie van maar liefst 58 uur werd Jessica - Baby Jessica - McClure levend en wel weer boven de grond gehaald. Haar leven was sindsdien geen sprookje. Zo is er nog amper een cent over van de 1,13 miljoen euro aan giften die toen in een herstelfonds voor haar werd verzameld.

Nu het exact 30 jaar geleden is dat haar leven werd gered, gaf Jessica voor het eerst in tien jaar een interview aan het Amerikaanse magazine People. Ze woont op amper een paar kilometer van haar ouderlijke huis in Midland, waar het incident in oktober 1987 gebeurde.



Oliecrisis

De ouders van Jessica waren arme tieners, die de eindjes amper aan elkaar konden knopen tijdens de toenmalige oliecrisis. Toen de moeder van Jessica het meisje even alleen in de tuin liet toen de telefoon ging, viel ze in een zeven meter diepe ongebruikte waterput.

Miljoenen mensen volgden op televisie de redding van Baby Jessica, die helemaal alleen en diep onder de grond zong van Winnie De Poeh. Het was een idee van de reddingswerkers, zo wisten ze dat ze nog in leven was. "Het was één grote nachtmerrie", vertelde haar vader achteraf.



Blauwe plekken

Uiteindelijk lukte het de hulpverleners om het meisje weer boven te halen. Ze was zat onder de blauwe plekken en het vuil nadat ze meer dan twee dagen zonder water en drinken onder de grond had gezeten. Ze bleek gangreen te hebben aan haar rechtervoetje, dat de hele tijd boven haar hoofdje zat in de put. Daar draagt ze nu nog altijd de sporen van: haar rechtervoet is kleiner dan haar linkervoet nadat hij gereconstrueerd moest worden. En ze heeft ook nog een litteken op haar voorhoofd: van toen haar hoofdje tegen de wand van de put schuurde toen reddingswerkers met drilwerken bezig waren. (lees hieronder verder) © ap. © ap.

Zelf zegt ze zich weinig te herinneren van wat er toen gebeurde. "Maar het was een mirakel dat ik het heb overleefd", getuigt ze nu. "Ik had God aan mijn kant die dag."



1,13 miljoen

Tijdens de reddingswerken doneerden heel wat kijkers geld, dat gebruikt kon worden om het meisje er weer bovenop te helpen als ze eenmaal veilig was. Maar liefst 1,13 miljoen werd er geschonken. Jessica moest uiteindelijk 15 operaties ondergaan. Maar ze leidt geen rijk bestaan. Bijna al het geld is intussen immers verdwenen. Volgens Jessica zelf na de crash van de effectenbeurs in 2008. (lees hieronder verder) Jessica met haar ouders in het ziekenhuis. © ap. © ap.