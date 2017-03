Pakkend beeld van driejarig jongetje dat terminaal babybroertje troost

© Instagram.

De kleine Thomas kreeg elf weken na zijn geboorte al de vreselijke diagnose van een agressieve kanker die in zijn babylijfje woekerde. Thomas heeft nog een ouder broertje van drie, William. Hun mama, de Australische blogster uit Perth Sheryl Blanksby, betrapte de twee tijdens hun vakantie op een innig moment dat ze kon vastleggen met de camera. Hartroerend.

De artsen hebben geen hoop meer voor baby Thomas. Ze hebben vorige maand zijn nier verwijderd. Daar zat de kwaadaardige, rhabdoïde tumor. Maar dat zal helaas niet meer baten. Thomas, nog geen vier maanden oud, is terminaal. Zijn broertje, zelf drie, probeert hem te troosten, zien we in de aandoenlijke foto die mama Sheryl op Instagram postte. William en Thomas liggen zij aan zij, met hun lichaampjes tegen elkaar, op de sofa. William legt zijn hand op het gezichtje van zijn broertje.



Mama Sheryl schreef op Instagram dat ze op vakantie waren en dat zij in de badkamer was en haar man, Jon, in de keuken. "De kinderen waren stil, en je weet wat dat doorgaans betekent. Met de camera in de aanslag sloop ik zacht naar hen toe. Ik had verwacht dat de baby vol Nutella zou hangen of zoiets, maar ik zag dít. Mijn oudste hoorde ik tegen zijn babybroertje zeggen: 'Kuya (grote broer) is hier. Alles is oké'."



Hoelang Thomas nog bij zijn familie zal zijn, kunnen de dokters niet zeggen. Sheryl probeert zo veel mogelijk van haar baby te genieten, ook al is het verdriet onmenselijk. "Mijn hart breekt telkens hij naar mij lacht, omdat ik besef hoezeer ik dat zal missen als hij er niet meer is", schrijft ze op haar blog. Vooral de momenten dat Thomas ondraaglijke pijnen lijdt - "met zijn smekende blik" - zijn bikkelhard voor Sheryl. "Ik heb altijd gedroomd van een gezinnetje van vier, maar die realiteit zit nu gevangen in een nachtmerrie die geen enkel gezin zou mogen meemaken."