Rechter tegen verkrachte vrouw: "Je had je benen maar dicht moeten houden"

Koen Van De Sype

10/03/17 - 06u54 Bron: The Guardian, CNN

Rechter Robin Camp. © Andrew Balfour/Federal Court.

Een Canadese rechter is opgestapt nadat hij in het oog van de storm terecht was gekomen voor zijn gedrag tijdens een verkrachtingsproces. Robin Camp (64) zei onder meer tegen het slachtoffer (19) dat ze haar benen maar dicht had moeten houden en "dat seks en pijn soms samengaan".

Het proces vond plaats in 2014 en werd gevolgd door een tuchtonderzoek van de Canadian Judical Council, een juridisch controleorgaan dat onder meer toezicht houdt op rechters. Dat is intussen afgerond en de conclusie is duidelijk: Robin Camp moet eruit. Maar zo ver liet de rechter het niet komen, want hij nam gisteren zelf ontslag. In een korte mededeling zei hij nog dat hij zijn oprechte verontschuldigingen wilde aanbieden aan iedereen die hij gekwetst had door zijn opmerkingen. Lees ook Afzetting Zuid-Koreaanse presidente is definitief

Kamer zet licht op groen voor pro-deofonds

Ducttape, peper en naakt in de vrieskou: moeder bekent gruwelijke mishandeling van dochtertje

Hij had tijdens het proces in Calgary dan ook geen blad voor de mond genomen en het slachtoffer - een jonge, inheemse vrouw, die op het moment van de feiten dakloos was - verscheidene keren gevraagd waarom ze niet meer had gedaan om de verkrachting te voorkomen. Hij had haar ook aangesproken als 'de aangeklaagde' in plaats van als 'de aanklager' en had haar op "een erg neerbuigende, vernederende en respectloze manier" toegesproken, zo staat in het verslag van de raad te lezen.



Wastafel

Nadat de vrouw onder meer had verteld dat ze aangevallen was in de wastafel van een badkamer, antwoordde Camp: "Waarom heb je je niet in de wastafel laten zakken? Dan had hij je niet kunnen penetreren." De rechter sprak de beklaagde in de zaak - een man van 29 jaar - vrij en gaf hem en zijn vrienden zelfs raad mee. "Wees tederder. Heb meer geduld. En wees voorzichtig. Bescherm jullie zelf."