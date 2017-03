Zuid-Koreaanse presidente definitief afgezet

Door: redactie

De Zuid-Koreaanse presidente Park Guen Hye, die eerder al door de Senaat werd afgezet, moet haar ambt definitief neerleggen. Dat heeft een rechter van het Grondwettelijk Hof in Seoel vrijdag beslist, schrijft het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.

Park werd op 9 december afgezet vanwege beschuldigingen van corruptie. Ze wordt ervan verdacht haar vriendin Choi Soon Sil te hebben betrokken bij staatszaken en samen met haar grote bedrijven zoals technologiegigant te hebben afgeperkt. Daarnaast wordt ze verdacht van plichtsverzuim in verband met de ferryramp van 2014 waarbij meer dan 300 mensen om het leven kwamen.



De rechter bevestigde de afzetting van de presidente, die "veel schade heeft aangericht aan de democratie en de rechtstaat" met haar daden.



Er moet nu binnen de zestig dagen een verkiezing worden georganiseerd om Parks opvolger te verkiezen. Park werd ondertussen al vervangen door waarnemend president Hwang Kyo Ahn. Het is nog niet duidelijk of Hwang zich kandidaat zal stellen voor de verkiezingen.



Het corruptieschandaal zorgde voor hevige protesten tegen de presidente, die de eerste democratisch verkozen Zuid-Koreaanse regeringsleider is die wordt afgezet. Door de beslissing van de rechter verliest Park haar parlementaire immuniteit, waardoor ze ondervraagd zal kunnen worden door het parket in verband met haar vermoedelijke misdaden.