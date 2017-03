Jihadistische groep eist aanslag tegen Malinese soldaten op

Door: redactie

De "Steungroep voor de islam en de moslims", een nieuwe jihadistische beweging die het resultaat is van de fusie van verschillende groeperingen in de Sahel, heeft gisteren de aanslag opgeëist van 5 maart, waarbij elf Malinese militaire om het leven kwamen. Dat meldt het Mauritaanse nieuwsagentschap ANI.

De groepering verklaart meer dan tien Malinese militairen te hebben aangevallen, wagens te hebben vernietigd en een groot aantal wapens te hebben gestolen. Volgens een woordvoerder van de groep raakten bij de aanval ook twee jihadisten gewond, aldus ANI.



De aanval in Boulikessi, in het centrum van Mali, is de eerste operatie die officieel werd opgeëist door de groep, waarvan het bestaan vorige week werd aangekondigd door de Mauritaanse pers. De Steungroep voor de islam en de moslims is het resultaat van een fusie tussen onder meer de groepen van de Malinees Iyad Ag Ghaly en de Algerijn Mokhtar Belmokhtar.



De betrokken bewegingen waren allemaal al nauw gelinkt aan al-Qaida en sommige van hen maakten deel uit van de jihadistische groepen die in maart en april 2012 de controle namen over het noorden van Mali. Die groepen werden in januari 2013 grotendeels verjaagd uit de regio door een internationale militaire operatie op initiatief van van Frankrijk, die nog steeds aan de gang is. Toch zijn er nog heel wat gebieden die aan de controle van de Malinese en buitenlandse troepen ontsnappen.