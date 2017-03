Dader bijlaanval Dusseldorf geïdentificeerd, geen link met terrorisme

Door: redactie

De vermoedelijke dader van de bijlaanval van donderdagavond in het station van het Duitse Düsseldorf is bekend. Het gaat om een 36-jarige man uit ex-Joegoslavië, die leidt aan psychologische problemen. De politie sluit een terroristisch motief dan ook uit, aldus een woordvoerder van de autoriteiten. Bij de aanval met een bijl in het hoofdstation van het Duitse Düsseldorf vielen zeven gewonden.