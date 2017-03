Reizigers aangevallen met bijl in station Düsseldorf: minstens vijf gewonden, verdachte opgepakt

Door: redactie

9/03/17

© afp.

Bij de aanval met een bijl in het hoofdstation van het Duitse Düsseldorf zijn minstens vijf mensen gewond geraakt. Dat meldt de politie. De verdachte die werd opgepakt na de aanval, raakte zelf zwaargewond toen hij probeerde te vluchten. Dat meldt de politie. De media berichtten eerder op de avond dat er twee verdachten werden opgepakt, maar het is nog niet duidelijk of er wel degelijk om meer dan één persoon gaat.

Bij de aanval raakten vijf mensen gewond, maar niemand zou in levensgevaar verkeren. Volgens de lokale krant Rheinische Post is een van de slachtoffers een 13-jarig meisje.



De opgepakte verdachte zou via de sporen gevlucht zijn en dan vanop een brug meerdere meters naar beneden zijn gesprongen. Hij raakte daarbij zelf gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon nog niet ondervraagd worden, aldus een woordvoerder van de politie. Er zouden nog twee andere verdachten zijn opgepakt, maar het is nog niet duidelijk of zij iets met de aanval te maken hebben.



S-Bahn

Volgens de politiewoordvoerder zou de dader zijn aanval begonnen zijn op de zogenaamde S-Bahn, het stadsspoornet. Hij zou in een wagon al mensen aangevallen hebben, en zijn gewelddaad hebben voortgezet in het station van Düsseldorf.



Het treinstation werd voor het publiek afgesloten, treinen werden afgelast of omgeleid. De evacuatie van het station geschiedde door een imposante politiemacht. Er kwamen verscheidene ambulances ter plaatse.



Over het motief en de identiteit van de dader of daders is nog geen duidelijkheid. Eerder was er melding van een tweede opgepakte verdachte, en volgens sommige media was de politie nog op zoek naar andere verdachten, maar het is nog niet duidelijk of dat wel degelijk het geval is. Volgens Rheinische Post zouden op er het eerste gezicht geen terroristische motieven meespelen.