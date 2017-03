Slechte eetgewoontes kosten elk jaar 400.000 Amerikanen het leven

Bewerkt door Eric Belsack

Slechte voedingsgewoontes zouden wel eens de oorzaak kunnen zijn van meer dan 400.000 sterfgevallen per jaar in de Verenigde Staten, vooral dan overlijdens aan hart- en vaatziektes. Dat moet blijken uit een studie die vandaag werd voorgesteld op een conferentie in Portland, Oregon, van de American Heart Association.