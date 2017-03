Meer staten in de aanval tegen inreisverbod Trump

Door: redactie

Justitie in de staat Washington gaat proberen het nieuwe inreisverbod dat de Amerikaanse president Trump maandag afkondigde van tafel te krijgen. Door een uitspraak van een rechtbank in de staat sneuvelde Trumps eerste inreisverbod. De staten New York - en zoals eerder aangekondigd - Hawaï doen ook mee.